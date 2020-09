Regionali Liguria, Salvini a Genova il 17 settembre: tappa a Sampierdarena e poi la chiusura campagna al Moody

Genova. Torna a Genova nel giro di due settimane il leader del Carroccio Matteo Salvini nel tour elettorale a sostegno dei candidati della Lega e del governatore Toti.

Giovedì 17 settembre Salvini farà due tappe nel savonese e nell’imperiese per poi spostarsi nel capoluogo ligure dove nel pomeriggio incontrerà i cittadini di Sampierdarena in piazza Settembrini.

Poi alcune tappe in centro per interviste tv e alle 18.30 il comizio di chiusura della campagna della coalizione di centro destra con il presidente della Regione uscente Giovanni Toti in largo XII ottobre presso bar Moody.

Dopo il comizio il leader della Lega si sposterà a Chiavari per un incontro pubblico e poi a Sestri levante per una cena con i militanti.