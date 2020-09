Regionali Liguria, l’impegno di Sartori (FdI): “Un forte impulso alla tutela ambientale della nostra regione”

Genova. “Dare un forte impulso alla tutela ambientale nella nostra regione”. E’ uno degli obiettivi di Augusto Sartori, candidato per Fratelli d’Italia alle Regionali del 20 e 21 settembre.

Sartori, in passato presidente dell’area marina protetta di Portofino e più recentemente vice presidente del parco di Portofino sottolinea la necessità di dedicare “risorse e attenzione all’ambiente” come leva anche per promuoverne il turismo.

A pochi giorni dalle elezioni intanto i partiti, tastato il polso dell’elettorato sul territorio, cominciano ad azzardare previsioni sui voti di lista. Per Fratelli d’Italia si ipotizza da tempo un risultato a due cifre anche in Liguria: “Sono ottimista n particolare per quanto riguarda Fratelli d’Italia – spiega Sartori – In questi giorni di campagna elettorale, stando in mezzo alla gente nei mercati, nei negozi e nelle piazze ho notato una grande simpatia e una grande attrazione del nostro partito e della figura di Giorgia Meloni che sicuramente in questi anni ha saputo costruire un partito che piace molto agli italiani per i contenuti, per lo spirito e per la forza che la nostra leader porta come valore aggiunto”.

Proprio domani pomeriggio, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà a Genova. L’appuntamento è alle 17.30 ai bagni Estoril di corso Italia: “Ci aspettiamo una fortissima partecipazione di pubblico – dice Sartori – non solo di iscritti ma anche di simpatizzanti. Oggi la politica è cambiata rispetto al passato ma siamo senza dubbio una delle poche forze politiche che ancora riesce a portare la gente nelle piazze come nei teatri, dove le persone possono toccare con mano la politica e che anche domani si si potranno avvicinare alla nostra leader”.