Regionali Liguria, Fratelli d’Italia inaugura il point Sartori-Cecconi: “Presenza stabile sul territorio”

Genova. Con la presenza dei parlamentari Danela Santanchè, Ignazio La Russa, Gianni Alemanno e con l’inaugurazione del Point Elettorale di Cristina Cecconi e Augusto Sartori, in Corso Torino 13 R, dopo la recente inaugurazione della sede di Corso Torino 4/6, con il capo delegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, il Circolo Territoriale Genova Centro “Pino Cecconi” fa un ulteriore passo avanti nella presenza sul territorio, che non si fermerà con questa campagna elettorale.

“Insieme al suo Presidente Rossano Di Domenico e tutto il direttivo, stiamo creando una presenza stabile sul territorio per affrontare i problemi del quartiere e di Genova, nello spirito dell’intervento dei nostri parlamentari: dal programma dei candidati e da un breve esame della drammatica situazione in cui si trova l’economia e la società italiana e, di conseguenza, ligure e genovese devono emergere soluzioni da costruire sul territorio”, spiegano gli esponenti di Fdi.

“La differenza tra altre iniziative elettorali e questa si può riassumere col fatto che non è che l’inizio di un cammino più lungo, iniziato con la creazione del Circolo, la cui sede vuole essere un punto di ascolto e incontro con chi si vuole dare da fare per superare questa situazione di grave crisi. Noi, dopo questa campagna elettorale, saremo ancora qui, speriamo con Cristina e Augusto in Regione, dall’altro lato della strada, da quelle bandiere, a fare in modo che le idee e i progetti diventino realtà per il territorio”, concludono.