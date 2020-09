Regionali Liguria, Ferruccio Sansa incontra il ministro Stefano Patuanelli

Genova. Una giornata dedicata al lavoro e allo sviluppo economico della Liguria. Oggi, lunedì 14 settembre, dalle 16 alle 17,30, il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa ospita le associazioni di categoria e i sindacati (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Lega Coop, Confcooperative, Cgil Cisl e Uil, Spediporto, Assisterminal, Agenti marittimi, Servizi tecnici nautici, Compagnie portuali) all’incontro con i il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Un forum di approfondimento che sarà l’occasione per discutere di temi decisivi come la destinazione delle risorse del Recovery Fund e il ruolo che in esso avranno le regioni e le diverse situazioni di crisi o di transizione industriale della Liguria che vedono impegnato il Governo.

“Nel contesto di una ripresa che auspichiamo robusta dopo la crisi determinata dalla pandemia e che sarà possibile solo se la politica anteporrà gli interessi collettivi agli egoismi di parte”, spiega Ferruccio Sansa.

Sempre di lavoro e nuove tecnologie si parlerà nell’incontro, alle 18 in corso Ferdinando Maria Perrone, 47 R, con l’azienda Danieli Telerobot, leader del settore della robotica con oltre 25 anni di esperienza focalizzata su applicazioni robotiche per ambienti difficili e non convenzionali.

All’incontro parteciperà anche il ministro Stefano Patuanelli. Una giornata dedicata al lavoro che parte la mattina presto con un presidio dei candidati della colazione davanti agli ingressi dipendenti di Ansaldo, Fincantieri, Cantiere di Sestri, ArcelorMittal, Riparazioni navali, Matitone, Gaslini, San Martino, Leonardo, Ericsson.