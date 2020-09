Regionali Liguria, Enrico: “Entusiasmo tangibile per Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni”

Genova. Nella giornata di ieri la candidata Cristina Enrico ha accompagnato Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d’Italia, in occasione della sua visita a Genova in vista delle prossime elezioni regionali.

Per Cristina Enrico è stata l’occasione per condividere il suo programma elettorale in particolare i suoi 2 punti che sono stati inseriti nel programma della coalizione del presidente Toti: “La Famiglia al primo posto e Liguria amica degli animali”.

La visita è culminata a Nervi in piazza Pittaluga dove l’onorevole e la candidata hanno partecipato ad un banchetto di Gioventù Nazionale.

“Sono giornate molto intense in mezzo alla gente. L’entusiasmo per Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni è tangibile” ha dichiarato la candidata che annuncia l’evento del prossimo mercoledì 9, la presentazione del libro “Dispera Bene” dello scrittore e intellettuale Marcello Veneziani che si terrà presso presso Sale&dede in via felice Cavallotti 91 Rosso.

