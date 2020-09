Regionali Liguria, è Mandrake l’11° candidato: “Basta fatti, vogliamo promesse”

Genova. I manifesti sono apparsi stanotte, apparentemente anonimi, con l’invito a votare il mago dei fumetti alle prossime regionali della Liguria accompagnato dallo slogan ironico: “Basta fatti, vogliamo promesse”.

A ideare la campagna è in realtà il laboratorio sociale Buridda con un obiettivo preciso: “Hackerare la vuota campagna elettorale per le regionali del 2020”.

A spiegare in dettaglio l’iniziativa è un comunicato stampa pubblicato dallo stesso spazio sociale, che – come annunciato – è il primo di una serie che accompagnerà questo scampolo di campagna elettorale:

Se sentivate un vuoto nelle proposte dei politicanti nostrani, finalmente questo vuoto è colmato! Se dopo per aver assistito increduli ad anni di passerelle e nefandezze, compiute senza vergogna dal Topo Gigio de noialtri, non vi accontentate delle alternative salottiere e giustizialiste, o del partito del cemento messe in campo dal disastrato centro sinistra, ecco a voi l’alternativa reale: Mandrake!

Si, avete capito bene, un Mago, un mago vero contro i magheggi della politica! Per smascherare le logiche di mercato, nascoste neanche troppo bene dietro un lessico da manager fallito, di chi vuole governare solo a favore dei ricchi e dei potenti. Mandrake!

È un modo per hackerare la vuota campagna elettorale per le regionali del 2020. Un nome collettivo , con un animo rivoluzionario per riprendersi anche la voglia di praticare in politica la strada del sogno, dell’impossibile che deve tornare ad essere possibile.

Servizi pubblici per tutt* e gratuiti, Una Scuola Pubblica finanziata e curata a dovere senza più favori alle scuole private, Una Sanità funzionante, veramente pubblica con un presidio sanitario in ogni territorio

Un Territorio tutelato e non depredato da cementificatori e speculatori vari

Una Terra di accoglienza e integrazione e non di diffidenza e odio verso il più debole, Una Comunità priva di discriminazione di Genere, che si prenda cura delle sue fasce più fragili

Pensano di essere dei bravi maghi, ed in effetti in questi anni hanno fatto sparire un sacco di cose: soldi, posti letto negli ospedali pubblici, scuole che non crollano, diritti dei cittadini in nome della sicurezza.

Ma sono solo degli illusionisti da quarantanove soldi…

Questi personaggi discutibili, che davanti agli elettori si ergono a difensori della legalità, in questi anni hanno dimostrato coi fatti solo quanto siano bravi a rubare soldi per comprarsi anche le mutande!

Basta fatti, vogliamo promesse!

Vogliamo praticare il sogno di poter vivere in posto diverso!