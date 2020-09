Regionali Liguria, candidato della Lega annuncia: “Ho il Covid, sono in terapia intensiva”

Cogoleto. “Vi informo che ho il Covid e sono in terapia intensiva. Per questo non sono presente a Cogoleto”. Con questo post su Facebook Francesco Biamonti, candidato alle regionali in Liguria con la Lega, ha annunciato di essere stato colpito dal coronavirus proprio nell’ultima settimana di campagna elettorale.

Biamonti, 60 anni, un figlio, commerciante e consigliere comunale di Cogoleto, oltre che candidato sindaco nello stesso comune nel 2016, è sceso in campo col partito di Salvini nella circoscrizione di Genova. Nel frattempo è anche candidato al consiglio comunale a sostegno di Mauro Siri per il centrodestra.

Si tratta del secondo candidato positivo al coronavirus per queste regionali in Liguria dopo il caso di Gerolamo Valle, architetto di Arenzano nella lista civica di Toti, nome noto anche nello sport ed ex consigliere comunale nella cittadina del ponente.