Regionali Liguria: alla chiusura dei seggi affluenza intorno al 53% anche a Genova

Genova. Alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi in Liguria l’affluenza si attesta intorno al 53,91% per le regionali e intorno al 60,68% per il referendum. È il dato ancora provvisorio comunicato dal ministero dell’Interno.

A livello nazionale l’affluenza è del 53,41% contando solo il dato del referendum. Nel 2015 l’affluenza definitiva alle regionali in Liguria era stata del 50,97%.

In provincia di Genova ha votato il 61,92% degli aventi diritto per il referendum e il 54,22% per le regionali, ma manca ancora il dato del capoluogo.

Erano 1.341.362 i liguri chiamati a votare per il referendum (compresi quelli residenti all’estero), mentre per le regionali il corpo elettorale era di 1.340.606 cittadini. In tutto sono 1.795 le sezioni da scrutinare.