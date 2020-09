Regionali, forbice di circa 15 punti e Toti esulta: “Grazie Liguria, altri 5 anni insieme”

“Grazie Liguria”. Sono le parole scritte sulla sua pagina Facebook, una manciata di minuti fa, dal governatore uscente di centrodestra Giovanni Toti.

Lo scrutinio per le elezioni Regionali 2020 non è ancora finito, anzi, di fatto è appena iniziato con circa un centinaio di sezioni su un totale di 1.795, ma i primi risultati e le proiezioni parlano già di una possibile, larga vittoria per il centrodestra.

Al momento, addirittura, Toti sarebbe oltre il 60% di gradimento con il rivale Ferruccio Sansa (centrostinistra) piuttosto “staccato” e fermo al 36% circa. Ancora più indietro troviamo Aristide Massardo, al momento al 1.6% e Alice Salvatore con lo 0.7% circa.

E Toti non ha perso tempo, postando subito sui social una foto con i suoi candidati e alleati che stanno seguendo con lui la maratona elettorale ed un messaggio eloquente: “Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra Regione”.