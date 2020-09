Quindi alcuni obiettivi: “Questo Paese ha bisogno di riforme: le Regioni hanno bisogno di autonomia. Il mondo politico nel suo complesso non si feve far sfuggire questa occasione per dare risposte ai cittadini che vogliono avere più voce in capitolo. In primis, ribadisco, penso all’autonomia, che abbiamo chiesto già da tempo e più riprese. E poi ad un maggior dialogo con il Governo, anche meno ‘arrogante’ di quanto non sia stato fino ad ora. Nei prossimi giorni, sicuramente l’obiettivo principale sarà contenere la pandemia Covid e tenere aperta la Regione. Poi continueremo i tanti progetti di questi anni”.

Sulla coalizione e i possibili “giochi di forza” interni: “Nessuna gara all’interno della coalizione, se si ha un progetto comune si guarda quanto fa la somma. I campionati si vincono con tutta la squadra schierata in campo. Non ho detto che sarà la medesima giunta. Parlerò con gli amici e ascolterò le loro indicazioni”.

Nessuna anticipazione, dunque, sulla composizione della prossima giunta regionale: “Prematuro parlarne a risultati ancora da definire”, ha affermato ancora Toti che, a precisa domanda sulla possibilità che sia lui stesso a detenere la delega regionale alla Sanità, ha tagliato corto con un secco “è vero tutto e vero niente” (senza smentire, ma lasciando di conseguenza aperto ogni spiraglio e possibilità).

Poi, una battuta sulla collaborazione, che continuerà, con il sindaco di Genova Marco Bucci: “Gronda, terzo valico, autostrade più sicure, ecco alcuni dei nostri obiettivi. Mi auguro che il voto faccia scattare un campanello d’allarme a questo Governo, siamo arrivati in zona Cesarini. Deve partire la Gronda. Siamo ottimisti che la Liguria possa crescere. Siamo diventati esperti: il modello Genova non è solo un esempio a livello amministrativo, ma anche una dimostrazione di come poter trasformare le tragedie in opportunità”.

Infine, i ringraziamenti: “Grazie ai liguri e a tutti quelli che hanno creduto in noi. Faccio i complimenti a tutti i governatori eletti e/o confermati, indipendente dal colore politico. Ora torneremo in conferenza delle Regioni a dare il nostro contributo, in un momento complesso per il Paese”, ha concluso Toti.