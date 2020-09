Regionali, domenica genovese per il ministro Provenzano a sostegno di Sansa

Genova. Domani, domenica 6 settembre, il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, esponente Pd, sarà in Liguria per una serie di appuntamenti a supporto del candidato del centrosinistra e M5s Ferruccio Sansa insieme anche ai candidati del Partito Democratico. Questa l’agenda della giornata:

Alle ore 11, appuntamento a Chiavari, Gran Caffè Defilla in Corso Garibaldi 5, incontro aperitivo “Ogni luogo conta. Politica, territorio, diritto al futuro”, assieme a Ferruccio Sansa, amministratori locali e i candidati al Consiglio Regionale Luca Garibaldi e Francesca Ferrera.

Alle Ore 14,45 il ministro sarà a Campo Ligure all’inaugurazione della nuova sede del circolo PD, in via Don Minzoni 37

Alle 16,30 infine a Multedo, incontro “RigenerAzione – La nostra agenda per le politiche urbane della Liguria” presso l’Asd Multedo 1930, via Ronchi 19, Genova. Insieme al Ministro, il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa, il segretario regionale PD Liguria Simone Farello e la coordinatrice PD Municipio Ponente Rita Bruzzone