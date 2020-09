Regionali, De Micheli ottimista per il Pd: “In Liguria ci saranno risultati sorprendenti”

Genova. “Le regionali? Penso che in Liguria ci saranno risultati sorprendenti”. Ne è convinta Paola De Micheli, esponente Pd e ministra dei Trasporti, invitata oggi a Genova dalla Uil per un convegno sulle infrastrutture dove non sono mancate le polemiche (a breve distanza) tra Giovanni Toti e Ferruccio Sansa, i due principali contendenti alla presidenza

“Sono certa che il risultato finale delle regionali per il Pd sarà molto positivo. Ho visto con quale serietà i cittadini hanno accolto anche le cose più complicate che abbiamo deciso nel periodo del Covid. La stessa serietà sarà dedicata a mettere quella croce il 20 di settembre”, ha aggiunto la ministra mostrando ottimismo in vista del 20-21 settembre.

Le motivazioni? “Penso che in Liguria i risultati dell’attuale amministrazione siano stati totalmente insoddisfacenti. Le cose migliori sono state fatte o dai sindaci o dal governo nazionale. Credo che per la Liguria una svolta sarebbe molto importante perché ha bisogno di un’accelerazione su tante questioni che riguardano il mio Ministero e di avere una presenza autorevole su tante questioni di natura industriale”.

Teme ripercussioni sul governo? Risposta secca: “No”.