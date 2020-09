Regionali, Cecconi e Sartori (Fratelli d’Italia) incontrano la Ugl sui temi del lavoro

Genova. Il direttivo del Circolo Territoriale Genova Centro di Fratelli d’Italia intitolato a Pino Cecconi, insieme ai candidati Augusto Sartori e Cristina Cecconi, incontrerà l’Unione Generale del Lavoro-UGL di Genova presso la sede di Via Brera 2/26, alle ore 16,00 del 17 settembre, per esporre il loro progetto per le elezioni regionali ormai prossime del 20 e 21/09/2020.

Verranno illustrate in particolare le componenti programmatiche inerenti problemi del lavoro e problemi delle categorie produttive.

Il presidente Di Domenico ha sottolineato, nell’incontro preparatorio a quello con l’UGL, come la vocazione turistica della Liguria possa essere potenziata e dar luogo ad un flusso dalle regioni limitrofe, tale da generare l’indotto di molti servizi, da quelli essenziali a quelli voluttuari, con una evidente ricaduta occupazionale.

Viene richiesta, per le norme anti-covid, la conferma di presenza, l’uso della mascherina e la distanza di un metro, che potrà determinare l’accesso limitato a detta sede, quando se ne esaurisca la capienza.