Recco. Cominciato il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico, nelle scuole di competenza comunale si sono conclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, curati e coordinati dagli uffici tecnici. Gli ultimi lavori realizzati per il miglioramento degli ambienti in cui vivono studenti, insegnanti e operatori ha riguardato i servizi igienici delle scuole di via Marconi.

Prima dello squillo della campanella è stato eseguito il controllo e l’adeguamento degli impianti idraulici ed è stato completamente ristrutturato un blocco bagno con la sostituzione di tutti gli apparecchi igienico sanitari esistenti, il rifacimento dei rivestimenti e la tinteggiatura.

Foto 2 di 2



“Questi interventi vanno ad ammodernare e rendere più funzionali i servizi igienici delle nostre scuole e fanno parte di una serie più ampia di lavori di ristrutturazione e adeguamento che abbiamo realizzato nel periodo estivo per rendere queste strutture del territorio più funzionali e sicure – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – Migliorare gli ambienti in cui i nostri ragazzi vivono la loro quotidianità è fondamentale e proprio per il loro benessere mettiamo una costante attenzione alla manutenzione. Stiamo inoltre lavorando ad alcune soluzioni finalizzate al rispetto delle norme Anti Covid e quindi a creare spazi più ampi dove svolgere le lezioni per consentire il distanziamento tra gli alunni”.