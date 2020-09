Rapinano con un coltello due coetanei: arrestati baby rapinatori di 15 e 16 anni

Genova. Hanno bloccato le loro vittime all’altezza di Porta Soprana, due genovesi 17enni, minacciandoli con un coltello e obbligandoli a dar loro tutto il denaro contante di cui erano in possesso. Protagonisti due baby rapinatori, un genovese di 15 anni e un romeno di 16. E’ successo intorno alle 15.30

Le due giovani vittime hanno consegnato nelle mani dei rapinatori tre banconote da 20, una da 10 ed una da 5 euro, una banconota da 5, due da 10 e una da 20 di dollari americani ed una banconota da 5 pesos cubani.

Dopo aver raccolto il bottino, i due ladri si sono immediatamente allontanati per le vie del centro.

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime, i poliziotti delle volanti sono riusciti a rintracciarli pochi minuti dopo in via Canevari. I baby rapinatori sono stati arrestati e portati in un centro di prima accoglienza.