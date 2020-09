Rapallo: tensostrutture per evitare assembramenti davanti alle scuole

Rapallo. Una nuova disposizione dei banchi nelle aule per rispettare le distanze di

sicurezza tra gli alunni, lavori di rimodulazione delle aule e esistenti per ricavarne spazi maggiori e più adatti, ma anche l’acquisto di tensostrutture per poter effettuare all’ingresso il cosiddetto “triage” ed evitare assembramenti negli spazi esterni ed eventuali disagi in caso di maltempo.

Sono solo alcuni degli interventi concretizzati dal Comune di Rapallo in vista della riapertura delle scuole e illustrati dal sindaco Carlo Bagnasco, dall’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, dal consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo e da Francesca Repetto, funzionario comunale incaricato alla pubblica istruzione.

Previsto anche un totale ripensamento del servizio mensa studiato appositamente per evitare affollamenti, l’inizio delle lezioni a orari scaglionati per evitare eccessive sovrapposizioni e la misurazione della temperatura da parte del personale scolastico al momento di ingresso nelle strutture.