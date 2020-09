Rapallo Rivarolese: lo staff tecnico del settore giovanile e della scuola calcio

Rapallo. Un altro triangolare in vista per il Rapallo Rivarolese, tre giorni dopo il Trofeo Levrero.

Sabato 5 settembre i bianconeri scenderanno in campo al Macera di Rapallo per il Memorial Di Fraia che avrà inizio alle ore 17,30 e cui parteciperanno anche Voltrese Vultur e Caperanese.

Nel frattempo, il Rapallo Rivarolese ha ufficializzato la composizione dell’organigramma e dello staff tecnico del settore giovanile e della scuola calcio.

Di seguito i vari incarichi.

Responsabile settore giovanile e scuola calcio: Fabio Ottonello

Coordinatore tecnico settore giovanile: Gianluca Cagnana

Responsabile tecnico scuola calcio: Marco Talatin

Responsabile tecnica individuale: Sandro Galletti

Segreteria: Alessandra Orsini, Vincenzo Saracino

Responsabile impianto sportivo: Stefania Lume, Anna Loria

Responsabile abbigliamento: Maria Luisa Giarratano

Responsabile dirigenti di leva: Mirco Ravenna

Juniores: Massimo Tulimero, Fulvio Sulpizi

Under 17: Massimiliano Gioffredi

Under 16: Valter Carboni, Peco Alban

Under 15: Massimiliano Cassaro, Valter Ravaschio

Under 14: Richard Vergara, Sandro Fiammella

Under 13: Giovanni Curcio

Under 12: Roberto Albanese

Under 11: Fabio Puppo

Leva 2012/2013: Arturo Ymeri, Luca Ianni

Leva 2014/2015/2016: Lillo Cannata

Preparatore dei portieri: Massimo Bottura