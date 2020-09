Rapallo Rivarolese, Cristiano Rossetti: “Anziché chiuderla siamo stati a speculare sull’1 a 0”

Rapallo. Finisce 1 a 1 l’incontro valevole per la terza giornata della Coppa Italia di Eccellenza fra Rivasamba e Rapallo Rivarolese.

In vantaggio con Zunino, i ragazzi di mister Rossetti non riescono a mantenere il risultato e vengono raggiunti dai padroni di casa allo scadere. Un risultato che lascia aperte le chance per il passaggio del turno.

Nel video realizzato dall’ufficio stampa della società, Cristiano Rossetti commenta: “Forse abbiamo pagato un po’ la loro troppa fisicità. Noi gli abbiamo concesso un po’ troppo campo e anziché andare a cercare di chiuderla siamo stati lì a speculare sull’1 a 0. Non possiamo andare a speculare su un risultato; o la chiudiamo, se no le partite poi si complicano e girano in un attimo”.

“L’idea era quella di far girare la palla – prosegue -, ma ci sono anche gli avversari. Loro erano molto bravi nei raddoppi in tutte le zone del campo. Noi davamo poco scarico per saltare il loro pressing, però si lavorerà anche su questo. Nelle giornate magari non proprio splendide ci portiamo a casa comunque un punto e tutto sommato va bene così“.

Nel frattempo il Rapallo Rivarolese ha tesserato Federico Bilanzone, terzino classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella. Nella scorsa stagione, con la maglia dell’Athletic Club Liberi, ha esordito in Eccellenza nel match contro il Sestri Levante.