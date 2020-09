Rapallo, nuova ordinanza del sindaco: obbligo di mascherina durante il mercato rionale

Rapallo. Obbligo di mascherina a Rapallo per l’accesso a negozi e uffici oltre a bordo dei mezzi pubblici. Lo ha deciso il sindaco Carlo Bagnasco con un’ordinanza che resterà in vigore fino al 16 novembre.

All’aperto la mascherina sarà obbligatoria all’interno dell’area del mercato settimanale e laddove non ci sia la possibilità di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Per gli operatori del mercato di merci varie è stato ribadito l’obbligo di fornire materiale per la sanificazione e guanti monouso per la scelta dei prodotti.

Resta valido il divieto di assembramento mentre restano esenti dall’utilizzo della maschierina i minori di 6 anni, le persone disabili o con patologie e chi pratica attività motoria o sportiva (che devono rispettare comunque la ditanza rispettivamente di un metro e di due metri)