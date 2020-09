Rapallo, caso di Covid all’istituto Liceti: studente positivo e classe in quarantena

Rapallo. A causa di un caso di positività riscontrato in un alunno dell’istituto Liceti di Rapallo, nel Tigullio, per l’intera classe sarà disposta la quarantena, per ora limitatamente alla giornata di domani, venerdì 18 settembre.

La comunicazione è stata diramata dal dirigente scolastico Norbert Künkler dell’istituto alle famiglie attraverso il sito internet della scuola. “Si raccomanda a tutti gli studenti e a tutti i genitori di osservare con la massima precisione le misure di precauzione previste dai protocolli ministeriali e dalla scuola”.

Il dirigente ha poi suggerito alle famiglie di servirsi del numero verde regionale 800936660, canale dedicato alla gestione del Covid in ambito scolastico.

La classe dello studente è stata messa in quarantena in attesa che – come da procedura – su tutti gli insegnanti e gli alunni si portino a termine i tamponi e le analisi degli stessi.