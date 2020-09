Genova. “Parlerò coi ragazzi perché non abbiamo tenuto le redini della partita, non li abbiamo fatti girare a vuoto quando eravamo in vantaggio. Non siamo stati squadra, è stato incredibile passare dal 2-0 al risultato finale”.

Claudio Ranieri esprime in modo secco ma elegante cosa non è andato in questo Sampdoria-Benevento. La sconfitta per 2-3 in casa è un brutto colpo.

Per Ranieri è questione di eccessiva frenesia con errori che hanno fatto prendere alla Sampdoria contropiedi su calci d’angolo a favore. Due reti scaturite da palle inattive e il terzo gol da un’azione che è partita dal rinvio portiere avversario. “Davvero incredibile – commenta Ranieri che descrive cosa non ha funzionato per esempio sul gol del pareggio – Thorsby è finito sulla linea sbagliata della zona, quella dei difensori. Poi è Jankto a lasciare Caldirola che arriva da dietro. Il Benevento ha meritato la vittoria”.

La squadra ragiona poco secondo Ranieri e tatticamente non sono state eseguite certe cose provate in allenamento: “Avevo un orologio e adesso si è inceppato. In allenamento siamo quelli dell’anno scorso, ma in partita diventiamo imprevedibili in negativo. Non siamo riusciti a fare ciò che dovevamo, non per mancanza di determinazione, ma di lucidità. I ragazzi hanno dato tutto, speso tantissimo e non raccolto nulla”.

Candreva nel primo tempo ha dato vita a una buona prestazione, ma nella ripresa era troppo affaticato, per questo è stato sostituito. Quagliarella è stato cambiato perché aveva i crampi: “Non è facile uscire sul 2-2”.

Nonostante le due sconfitte Ranieri pensa che non siano necessari ulteriori rinforzi di mercato: “È questione di strategie tattiche che devono essere rispettate”.