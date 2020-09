Santo Stefano d’Aveto. Settantatré sono gli equipaggi pronti a partire per la 36ª edizione del Rally della Lanterna, gara valida per il Challenge Rally Zona 2 e per il Campionato Rally Liguria che riapre la stagione ligure, interrotta dopo la Ronde della Val Merula di febbraio per l’emergenza Covid.

Tra i big c’è da segnalare l’assenza di Arzà, uno dei protagonisti più attesi. Lo spezzino non potrà prendere parte alla gara per l’indisponibilità della vettura che aveva scelto per affrontare le prove speciali della Val d’Aveto.

È stata proprio la Val d’Aveto la grande protagonista di questa prima giornata di rally, aperta con le verifiche “a distanza” come da protocollo federale e proseguita poi con lo shakedown sul primo tratto della prova speciale di Pievetta, che quest’anno si percorre in senso inverso rispetto alle passate edizioni.

Circa cinquanta le vetture che hanno partecipato alle prove libere del pomeriggio, le quali hanno dato le prime importanti indicazioni agli equipaggi, in modo da poter trovare la giusta messa a punto per la gara di domani. Meteo perfetto e clima estivo in questa prima giornata di un Lanterna leggermente diverso dal solito, con il parco assistenza off limits per il pubblico, ma con tanti appassionati comunque presenti nel massimo rispetto delle regole per salutare i protagonisti della gara di domani. Le previsioni sembrano promettere bene anche per la giornata di gara, ma da queste parti l’incognita è sempre dietro l’angolo, con temporali improvvisi che potrebbero arrivare senza troppo preavviso, specialmente nel pomeriggio.

Sul piano sportivo è molto difficile fare un pronostico, anche se gli addetti ai lavori sembrano concordare sul fatto che Scattolon, in partenza con il numero 1 sulla sua Skoda Fabia, possa avere un ritmo leggermente superiore agli avversari data la sua abitudine a correre in gare del Campionato Italiano o internazionali. Da tenere d’occhio il lombardo Spataro, apparso in gran forma nello shakedown, così come i liguri Mezzogori, Guastavino e Giacobone, senza dimenticare il piemontese Araldo. Non sono da escludere exploit di qualche outsider, come Aragno con la Clio Super 1.6 o Rossi con la 207 Super 2000.

Il via alle ore 9, con sei prove speciali da affrontare prima di arrivare, alle 16,30, ad Allegrezze, dove sarà allestito il palco. Per questa edizione il pubblico non potrà festeggiare il podio sotto al Castello Malaspina Doria, che certamente tornerà a salutare il vincitore nel 2021.