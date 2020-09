“Questa non è libertà di espressione”, ragazzi che contestano Salvini fatti allontanare da via Napoli

Genova. Un gruppo di studenti ha deciso di manifestare questo pomeriggio il proprio dissenso nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. I ragazzini, una trentina, non hanno partecipato al presidio organizzato dal centro sociale Terra di Nessuno ma si sono riuniti in maniera spontanea e si sono dati appuntamento in via Napoli, nel quartiere di Oregina, per attendere con alcuni striscioni “Genova Non Si Lega” (già visto nella piazza delle sardine l’inverno scorso) e “49 milioni”, riferito all’inchiesta sui fondi distratti.

Secondo quanto raccontato da uno dei ragazzi, una persona in borghese li avrebbe avvicinati e gli avrebbe intimato di andarsene “perché se no sarebbe finita male”. Poi gli hanno fatto strappare uno dei cartelli dove oltre alla scritta “Genova Non Si Lega” era riportata, a caratteri più piccoli, una parolaccia.

“Quest’uomo da anni parla con un linguaggio xenofobo, razzista, omofobo e incita all’odio e io non posso esprimere il mio pensiero perché ho scritto “merda”? Questa non è libertà di espressione, proprio per niente – ha detto il ragazzo, poi un riferimento alla vicenda dei 49 milioni – loro hanno rubato dei soldi e possono venire qui a parlare, difesi, e io non posso dire pacificamente la mia”.

Ancora non è chiaro chi sia stato a fermarli e a farli infervorare, se un agente in borghese, un poliziotto o un agente della municipale o ancora un semplice militante leghista. I ragazzi sono stati poi anche identificati dalla digos che ha controllato loro i documenti.