Promozione, il calendario dei due gironi: si parte domenica 4 ottobre

Genova. Nella stagione 2020/2021 il campionato regionale ligure di Promozione mantiene il consueto format, con due raggruppamenti da sedici squadre ciascuno. Oggi sono stati redatti i calendari; si comincerà a giocare domenica 4 ottobre.

Le formazioni della provincia di Genova sono otto nel girone B e sei nel girone A.

Nel turno inaugurale, nel girone B, ci saranno le sfide Vallescrivia contro Sammargheritese, Real Fieschi contro Bogliasco, Marassi contro Little Club James, Goliardicapolis contro Golfo Paradiso PRCA.

Nel girone B si parte con Borzoli-Arenzano e Serra Riccò contro Praese. Debutto in trasferta per Via dell’Acciaio e Voltrese.