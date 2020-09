Pro Recco, Hernandez traccia la rotta: “Voglio una squadra con l’anima”

Recco. La Pro Recco è tornata a casa dopo le due settimane di ritiro al Geovillage di Olbia. Nella piscina Antonio Ferro di Punta Sant’Anna, Ivovic e compagni hanno cominciato la preparazione per il primo appuntamento ufficiale di stagione, il girone di Coppa Italia che sabato 19 e domenica 20 settembre vedrà i biancocelesti opposti a Quinto e Florentia.

A guidarli, sul bordo vasca, c’è mister Gabriel Hernandez, il nuovo condottiero recchelino. “Le prime tre settimane di preparazione sono andate molto bene – afferma -, il ritiro in Sardegna mi è servito per fare gruppo, è stato importante per conoscersi di più e cercare di spiegare che tipo di stagione vorrei fare. Ai ragazzi ho chiesto massimo impegno per mettersi a disposizione della squadra, pensare in maniera collettiva e dare l’anima che è indispensabile per creare un gruppo“.

“Tra dieci giorni – conclude Hernandez – avremo la prima partita ufficiale in Coppa Italia, penso che siamo pronti: possiamo cominciare senza uno stress eccessivo, ci servirà per prendere confidenza con il sistema di gioco che ho in mente“.