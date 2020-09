Pra’, auto sfonda la ringhiera e rompe un tubo del gas: una donna in ospedale

Genova. Curioso incidente intorno alle 19 in via Murtola sulle alture di Pra’ nel Ponente genovese.

Per cause da chiarire un’auto è finita fuori strada, ha sfondato la ringhiera e ha rotto una tubatura del gas. La donna alla guida, un’ultrasessantenne, è stata portata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo. Se l’è cavata con ferite di lieve entità.

Più complesso, invece, l’intervento di ripristino da parte dei vigili del fuoco che sono accorsi per rimuovere con una gru la macchina rimasta in bilico sul ciglio della strada, mentre i tecnici di Ireti hanno chiuso l’erogazione del gas in attesa di riparare il danno provocato.