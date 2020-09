Pra’, 24enne genovese perquisito per una segnalazione inviata su Youpol: denunciato per spaccio

Genova. Un 24enne genovese è stato denunciato ieri sera per spaccio grazie all’applicazione youpol con cui i cittadini possono segnalare alla polizia presunti reati o situazioni sospette.

Grazie alla segnalazione i poliziotti sono andati nella sua abitazione in via Vittorini a Pra’ per una perquisizione.

Ad aprire la porta di casa il 24enne che inizialmente ha detto di non occulatare alcun tipo di droga in casa. Durante la perquisizione gli agenti hanno però trovato in un armadio un involucro in cellophane con 28 grammi di cannabis e sul balcone due piantine, sempre della medesima sostanza, alte rispettivamente 1 metro e 76 cm.

A quel punto il ragazzo si è giustificato dicendo che la droga era tutta per uso personale.

Considerata la quantità, lo stupefacente è stata sequestrato e il giovane, già svariati precedenti per spaccio, è stato denunciato.