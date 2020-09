Porto di Genova, dopo l’inaugurazione del nuovo ponte arrivano i primi segnali di ripresa

Genova. Il porto di Genova mostra timidi segnali di ripresa dopo l’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio lo scorso 3 agosto e la ripartenza di traghetti e crociere fermati dal lockdown. Lo dice l’ultimo report dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale sui traffici, aggiornato ad agosto 2020, che tuttavia continua a mostrare la tendenza negativa in atto dall’inizio della pandemia.

Il traffico commerciale ha registrato 4.723.595 tonnellate movimentate, pari al -7,7% rispetto allo stesso mese del 2019 e al +3,3% rispetto al mese di luglio 2020. Il volume di container movimentati nel mese riporta la prima variazione positiva dal mese di febbraio, pari all’1,8% rispetto ad agosto 2019. Allo stesso modo, anche il traffico convenzionale contiene i danni (-4,7% contro -14,7% del mese precedente) e altrettanto accade per le rinfuse solide che chiudono in decisa risalita a +4,3% rispetto alla flessione del 20,3% registrata a luglio.

In controtendenza è il traffico delle altre rinfuse liquide che registra una flessione del 36% rispetto al mese scorso (-29,6% rispetto ad agosto 2019). Per il settore dei passeggeri agosto rappresenta il secondo mese di parziale ripresa del settore traghetti e raffigura anche la rinascita del turismo crocieristico dopo l’emergenza Covid-19 che ne ha imposto la sospensione a livello globale.

L’analisi in dettaglio

Il mese di agosto 2020 segna un positivo ritorno dell’andamento tendenziale della movimentazione di container nei porti del sistema. La chiusura del mese ha registrato un livello di volumi pari a 208.549 TEU, +1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Seppure agosto sia un mese storicamente caratterizzato da una ridotta movimentazione di container, in concomitanza con la moderata attività delle fabbriche nel periodo più centrale della stagione estiva, il segnale che arriva del mercato risulta comunque molto importante, anche perché corrispondente a un sostanziale ritorno alla normalità dei traffici a livello mondiale.

Per quello che riguarda la merce convenzionale, che include il traffico rotabile e quello specializzato, nel mese di agosto il Sistema Portuale registra una performance negativa (-4,7%) chiudendo il mese appena sotto 1,1 milioni di tonnellate movimentate. Tuttavia, come già accennato, questo risultato, seppur negativo, evidenzia un miglioramento rispetto alla performance registrata nel mese di luglio (-14,7%). Il risultato dei primi 8 mesi del 2020 mostra, anch’esso, una netta decrescita (-17,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Anche l’andamento dei traffici specializzati mostra una tendenza alla contrazione, ma con alcune differenze tra i vari scali del Sistema. In particolare, il porto di Genova mostra un lieve incremento nel mese di agosto (3,5%) rispetto alla perfomance registrata nello stesso mese dello scorso anno chiudendo poco sotto le 20.000 tonnellate, attenuando la perdita del progressivo dei primi otto mesi dell’anno che raggiunge le 246.000 tonnellate, pari ad un calo pari a -37,2% rispetto al 2019.

Ad agosto 2020 si rileva un ulteriore calo nelle rinfuse liquide, dovuto sia alla flessione degli olii minerali (-21,9%) sia a quella delle altre rinfuse liquide (-29,6%). Anche in questo caso, la lenta ripartenza delle attività produttive e la bassa domanda di trasporto hanno pesantemente ridotto la domanda di approvvigionamento di questi prodotti.

Il settore delle rinfuse solide, da diversi anni affetto da un calo generalizzato dei traffici, non è rimasto esente dal particolare momento congiunturale che ha generato un crollo della domanda durante i mesi del lockdown. Con la parziale riapertura delle attività produttive si sono registrati cali più attenuati rispetto a quelli mostrati tra aprile e maggio (-50,6% e -57,8%) mostrando un calo del 26,8% a giugno, del 20,3% in quello di luglio arrivando addirittura ad un risultato positivo nel mese di agosto (4,3%).

La crisi che nei mesi scorsi aveva caratterizzato il traffico passeggeri negli scali del sistema perdura anche ad agosto, con una contrazione del 47,7% rispetto allo stesso mese del 2019, portando la variazione del cumulato a -62,9%. Ma dopo il via libera del governo alle crociere a Genova sono stati già 4.132 i passeggeri movimentati, di cui 2.723 homeport e 1.409 in transito. Il traffico ha perciò segnato un -97,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, riportando una flessione dell’86,2% nel progressivo, con 1.073.246 di passeggeri in meno rispetto ai primi otto mesi del 2019.

Anche il traffico passeggeri da navi traghetto si sta lentamente risollevando dopo la crisi. Ad agosto ha registrato un calo del 33,8%, di molto

inferiore rispetto al mese scorso (-42,9%), con 472.349 passeggeri (+181.599 rispetto a luglio).