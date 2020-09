Porto antico, escono da un bar rubando due bottiglie di vino esposte: denunciate due giovani genovesi

Genova. Dopo aver bevuto un aperitivo in un bar di ponte Morosini nella zona del porto antico e pagato il conto sono uscite afferrando due bottiglie di vino esposte all’ingresso.

Protagoniste una 24enne e una 21enne, entrambe genovesi. In base al racconto di un dipendente del locale la 21enne è fuggita via con le bottiglie mentre la 24enne è rimasta indietro per agevolarne la fuga.

All’arrivo dei poliziotti la 24enne ha dichiarato di non conoscere la fuggitiva, insultando gli agenti e tentando di ostacolare le operazioni di polizia. Pochi minuti dopo anche la 21enne, ritornata sul luogo del furto senza le bottiglie rubate, è stata identificata e denunciata.