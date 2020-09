Genova. La nazionale italiana under 18 ha conquistato il titolo europeo di pallavolo: l’alloro continentale mancava all’Italia da ventitrè anni. Tra i protagonisti anche Luca Porro e Marco Zoratti, che militano nella Colombo volley; in panchina, tra i tecnici, un altro genovese, Luca Leoni.

Dopo un percorso non sempre facile, basti pensare alla semifinale con la Polonia chiusa solo al tie break, con la Repubblica ceca è stato quasi facile, con un netto 3-0. Proprio la Polonia ha conquistato poi la terza posizione, superando per 3-1 la Bulgaria. La gara italiana è partita bene, ma con un set davvero equilibrato: 25-23 il finale, che consegna il vantaggio all’Italia. Secondo e terzo set, poi, in allungo per gli azzurri, che prendono confidenza, consolidano il gioco e capiscono che il traguardo è a un passo; 25-16 e 25-18 i parziali, che si chiudono con la festa italiana.

Porro e Zoratti, della Colombo volley, in azzurro giocano nello stesso ruolo: schiacciatori, inseriti spesso nel sestetto base. Proprio a Luca Porro a fine avventura europea è andato il premio di miglior giocatore, un riconoscimento alla costanza e al peso specifico che hanno avuto i suoi punti nella costruzione del successo della nazionale italiana.

Il sito federale ha anche ripreso il suo commento dopo la vittoria: “Abbiamo giocato una partita molto buona. Credo che in generale si possa fare sempre meglio, ma stasera siamo stati davvero bravi a vincere questa partita. Ce l’abbiamo messa tutta e alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo un grande gruppo che credeva nella possibilità di fare qualcosa di importante. Noi tutti speriamo possa essere solo l’inizio. L’anno prossimo avremo il mondiale e speriamo di andarci a giocare le nostre chance anche lì“.

La nazionale di Fanizza è di quelle abituate a vincere: l’Eyof e il Mondiale under 19 lo scorso anno, l’Europeo quest’anno, che consegna anche il pass per il Mondiale 2021. Al suo fianco da tempo Luca Leoni, un vice che si sa distinguere e che sa stimolare i ragazzi a dare il meglio.

Positivo, ovviamente, ed entusiasta il commento del presidente federale Pietro Bruno Cattaneo, rilasciato sul sito federale: “Sono davvero orgoglioso della nostra nazionale Under 18, gli atleti e Vincenzo Fanizza, insieme al suo staff, hanno fatto un lavoro fantastico. La medaglia d’Oro, raggiunta dopo 23 anni, è la meritata conclusione di uno splendido torneo, durante il quale l’Italia ha messo in mostra una bellissima pallavolo. I nostri ragazzi hanno onorato al meglio la maglia azzurra lanciando un significativo messaggio al nostro movimento, che non vede l’ora di ripartire.

L’unico dispiacere è stato non poter aprire le porte ai tantissimi appassionati, che sono certo avrebbero colorato le tribune di Lecce e Marsicovetere”.