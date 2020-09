Pontedecimo, violenta lite in strada: un arresto e un 29enne in prognosi riservata

Genova. Una lite violenta tra due giovani di nazionalità marocchina è andata in scena ieri sera a Pontedecimo tra via Prestinari e via Anfossi apparentemente per futili motivi.

E’ successo intorno alle 21.30. Dalle urla e gli insulti alle botte: il 29enne ha colpito al volto il 22enne che ha risposto colpendo il rivale con calci e pugni anche quando quest’ultimo era a terra.

I poliziotti, intervenuti su segnalazione di un cittadino, sono riusciti a fermare la lite arrestando il 22enne per lesioni personali aggravate.

Il bollettino medico rende l’idea della violenza del pestaggio: trauma cranico e prognosi riservata per il 29enne e 30 giorni di prognosi per l’arrestato che si è rotto il dito della mano picchiando il rivale.