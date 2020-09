Pontedecimo, si sdraia in mezzo alla strada per bloccare il traffico: arrestato

Genova. Si è sdraiato in mezzo alla strada per bloccare il traffico.

Eì successo ieri pomeriggio in piazza Pontedecimo.

L’uomo, un genovese di 37 anni già denunciato in passato, era in stato di agitazione.

All’arrivo dei carabinieri del radiomobile si sarebbe mostrato ostile e violento. Per questo è stato arrestato ma non portato in carcere, bensì nella propria abitazione.

E’ accusato di resistenza. Stamani la direttissima.