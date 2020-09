Pontedecimo, 18enne litiga con un amico in strada: i poliziotti lo denunciano per spaccio

Genova. I poliziotti del volanti sono intervenuti ieri sera intorno a mezzanotte in via Gallino a Pontedecimo dopo la segnalazione di una lite in strada.

Uno dei due protagonisti della lite, un 18enne genovese, pregiudicato, ha messo subito le mani dietro la schiena provando così a gettare a terra tre involucri di cocaina.

A quel punto è scatta la perquisizione a casa del 18enne, nella cui camera gli agenti hanno trovato alcune dosi di cannabis, sostanze da taglio e molte bustine per il confezionamento con il logo di una foglia di marijuana.

In camera del giovane vi erano anche un martelletto frangivetro dell’AMT e un martello rosso delle ferrovie.

.

Il 18enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione.