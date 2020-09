Ponte Morandi, comitato familiari vittime: “Stallo tra Atlantia e Cdp, teatrino paradossale”

Genova. 25 mesi dopo il crollo di ponte Morandi, Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo delle vittime torna a intervenire sulla questione Autostrade, lo fa citando alcuni articoli di stampa e riflettendo sulla questione del passaggio delle quote di Atlantia a Cassa depositi e prestiti. “La trattativa è in stallo, Cdp e Atlantia sono a un punto morto, questa situazione è paradossale, qualcuno ci ha portato via la serenità per tutta la vita e dobbiamo ancora assistere a questo teatrino?”, scrive.

Secondo il comitato la trattativa avrebbe dovuto essere portata avanti scorporando “dal totale dovuto per la cessione delle quote tutto quanto non speso in questi anni”, ovvero i soldi che Aspi non ha investito in manutenzioni, inoltre “sarebbe opportuno tenerlo anche in cassaforte in attesa dell’esito processuale, e poi si vedrà a suo tempo, anche per eventualmente riconoscere gli interessi legali se non fossero riscontrate colpe a fine della faccenda”.

Secondo la portavoce dei parenti delle vittime del crollo “in un paese civile, il giorno dopo, questi gestori sarebbero stati mandati a casa, si sarebbe congelato l’eventuale patrimonio in attesa dell’esito processuale, non avrebbero avuto parola, avrebbero solo dovuto chinare il capo e dire obbedisco”.

Possetti stigmatizza anche le dichiarazioni riportate in recenti articoli de La Stampa e de La Repubblica. “Testimonianze che dovrebbero essere state rilasciate da dirigenti della holding che confermerebbero quanto pare essere nell’aria da tempo, cioè che le informazioni sul crollo fossero ben note dal 2014, nell’articolo si parla anche di rischio teorico, infatti non essendo sicuro del rischio crollo qualcuno forse ha voluto effettivamente testare che la teoria non fosse campata in aria, per cui si è attesa la conferma, che è arrivata puntualmente nell’agosto 2018”.

Possetti sottolinea: “Tutti sapevano del rischio crollo nella società, questo pare emergere, ma nessuno ha preso sul serio le valutazioni effettuate negli anni, o per meglio dire forse si sono cercate scappatoie all’esborso milionario per la risoluzione di questo rischio”. Infine, in un altro articolo un funzionario anonimo del Mit asserisce che “non si può affermare che sia colpa di Autostrade l’ammaloramento dei tiranti”.

Il comitato Ricordo vittime ponte Morandi ribatte che “chi gestisce un’infrastruttura deve mantenerla in efficienza punto e basta – dice Possetti – spero che le carte processuali demoliranno questa affermazione che così scritta pare voler gettare luce opaca sulla vicenda”.

Ecco il testo integrale della lettera di Egle Possetti, presidente comitato Ricordo vittime Ponte Morandi: