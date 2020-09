Poesia al Bar Moretti, venerdì nel centro storico la presentazione de “Le anime elementari”

Genova. Venerdì 25 settembre alle 19, al Bar Moretti di via San Bernardo, le librerie Bookowski e FalsoDemetrio, insieme al negozio di abbigliamento e oggettistica Paccottiglia, tutte realtà giovani e innovative nella rive gauche del centro storico, organizzano la presentazione di un libro di poesie, opera di Simone Biundo.

“Le anime elementari” (editore InternoPoesia) è una raccolta delicata e immediata che potrà colpire nel profondo anche chi non sia solitamente avvezzo ai versi.

L’iniziativa si chiama “Aspettando Patatrac”. Patatrac è un evento a staffetta che vedrà altri eventi organizzati da queste botteghe, tra le altre cose, declinate al femminile. La presentazione de Le anime elementare “apre le danze ad un autunno 2020 che, nonostante la confusione e l’eccezionalità degli eventi di un anno assurdo, non si ferma”, dicono le organizzatrici.

Al Bar Moretti dunque l’autore dialogherà con Damiano Sinfonico e Ilaria Crotti. Per esigenze legate alle direttive ministeriali, è richiesta la conferma di partecipazione. Qui un assaggio del libro.

Madonna della Guardia

Asfalto, mulattiera, guidovia,

e poi la stele a chi è morto costruendo.

Sotto la montagna, la città

è coperta

da una nebbia rara

in questa stagione e il mare non si vede.

Il passo è sfasciato, non è difficile perdersi.

Nella cappella della sosta,

il cero di plastica rossa

rischiara l’immagine.

Madonna della Guardia,

a un uomo, in un giorno come questo

apparve la madonna.

Gli uccelli si alzano in volo.

Di vivo il capriolo, le sue froge

che balzano avanti, all’improvviso.

Le dita sono dure come rami.

Ci sono tante tracce

e non ne riconosco nessuna.

Simone Biundo è nato a Genova il 16 giugno del 1990, dove vive. Insegnante di lettere in una Scuola secondaria di primo grado, è editor della rivista «VP Plus», il quindicinale online dell’Università Cattolica di cui è anche SMM. Ricercatore di storia dell’editoria e critica letteraria ha pubblicato Un altro acquario: Vanni Scheiwiller consulente letterario e L’immagine non contaminabile della poesia»: Biagio Marin.

Nel 2020 uscirà la sua traduzione di una selezione di testi del poeta marsigliese Louis Brauquier nel volume Approdi. Vivremo fino al mattino, curato con Paola Fossa, traduttrice e insegnante all’Università di Mulhouse, per Festa mobile. Con il poeta Damiano Sinfonico, l’attrice e linguista Sara Sorrentino cura la rassegna di poesia contemporanea , poet. – alla libreria Falso Demetrio. Fa parte di Gruppo Limpido, laboratorio di teatro e libera espressione. Alcune sue poesie sono uscite su «Margutte» e «L’Altrove».