Pieve Ligure, schianto in moto sull’Aurelia: giovane gravissimo al San Martino

Pieve Ligure. Grave incidente in serata sull’Aurelia a Pieve Ligure, nel Levante genovese. Un giovane ha perso il controllo della moto ed è stato trasportato in condizioni molto serie all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo i primi accertamenti non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il giovane centauro è stato soccorso dai militi del 118 che lo hanno trovato in stato di incoscienza. I soccorritori lo hanno intubato e portato d’urgenza al San Martino in codice rosso.

Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica.