Genova. Rinnovati gli impianti idraulici e il sistema di illuminazione delle vasche che dal 1910 abbelliscono piazza Tommaseo, incastonate nella scenografia monumentale di scalinata borghese.

I tecnici di Aster, infatti, si sono occupati dello smontaggio delle vecchie tubazioni, del rifacimento delle parti deteriorate delle vasche con materiale di rivestimento monocoprente (tixotropic), dalla pitturazione delle vasche con vernice e base di Clorocaucciù, del montaggio di nuove tubazioni con stacco DN 20 in Acciaio Inox Aisi 316 (fornite di 18 valvole e ugelli), del rifacimento dei nuovi filtri in Acciaio Inox e di quello dell’impianto di illuminazione delle vasche con sostituzione di 10 faretti a led.

Un ripristino completo della Scalinata dedicata a Giorgio Borghese «genovese del secolo XVIII che fu tra i fondatori e primo cittadino della capitale uruguaiana di Montevideo», che ora splende e zampilla più viva che mai.

Piazza Tommaseo rinnova dunque il suo look, ma non le sue testimonianze storiche. Il ricordo dell’antico legame di Genova e il Sud America è testimoniato anche dalla statua equestre posta al centro della piazza. Il monumento – regalato ai genovesi dagli argentini in segno del perenne legame fra i due popoli – ritrae infatti il generale rivoluzionario sudamericano, di origine onegliese, Manuel Belgrano a cavallo mentre lancia alla carica i suoi soldati.