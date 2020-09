Tragedia nella notte: morta una donna dopo incidente in sopraelevata

Genova. Un terribile incidente è avvenuto questa notte sulla strada sopraelevata Aldo Moro verso poco dopo le 3 del mattina, con una persona deceduto dopo una caduta da un mezzo a due ruote in transito.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, una donna di circa 40 anni che era alla guida del suo scooter in direzione ponente, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Nella caduta con ogni probabilità ha perso i documenti che aveva con sè.

Niente da fare per i soccorritori, che arrivati sul posto hanno provata a rianimarla: scattate immediatamente anche le indagini per capire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. La corsia verso ponente della Aldo Moro è rimasta chiusa al traffico fino alle 9 di questa mattina, per consentire tutti i rilievi del caso.