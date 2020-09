“Pedalando insieme”, sabato sera biciclettata collettiva in Val Bisagno in attesa della ciclabile

Genova. Questo sabato 12 settembre, alle 18, si terrà Pedaliamo Insieme 2020, una biciclettata collettiva attraverso la Val Bisagno con partenza da piazzale Marassi e arrivo a Prato.

Per via delle normative anti-Covid il numero sarà limitato a un massimo di 100 partecipanti, quindi sarà necessario prenotarsi inviando una mail a pedalandoinsieme@gmail.com oppure, se ci saranno ancora posti disponibili, registrarsi in piazzale Marassi alle 18. Per chi invece volesse prestarsi come volontario per lo svolgimento della manifestazione, si più scrivere a info@adbgenova.it .

Il percorso è inferiore ai 10 chilometri, in leggerissimo falso piano, adatto a tutti e aperto a biciclette standard o a pedalata assistita. Sono previste due tappe intermedie in piazzale Resasco e in piazza dell’Olmo.

La manifestazione è promossa dal municipio Media Val Bisagno in collaborazione con alcune associazioni ed è sponsorizzata da Decathlon.

L’idea è quella di spostarsi in bici, in gruppo, per dimostrare anche che questo tipo di mobilità nella vallata è possibile tenendo conto che, in futuro, sarà realizzata una vera e propria pista ciclabile per la quale esiste già, almeno in parte, un finanziamento pubblico. L’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2021.