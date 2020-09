Parte il Concorso Pronostici Calcio IvgSport! Ecco la Schedina numero 1

Prende il via una novità per tutti i lettori di IvgSport appassionati di calcio: il Concorso Pronostici!

Il concorso avrà inizio con le partite di sabato 12 e domenica 13 settembre.

Avrà la durata di 33 giornate (le prime due saranno dedicate alla coppa, poi si comincerà con il campionato).

Ogni giornata verranno indicate 16 partite da pronosticare.

Viene richiesto di indicare il risultato esatto di ogni incontro (ad esempio 1-0, 2-2, 1-2, …).

Per ogni risultato pienamente indovinato verranno assegnati 5 punti; se il risultato pronosticato è errato ma l’esito esatto (1, X, 2) verranno assegnati 2 punti.

Ogni partecipante potrà inviare una sola schedina settimanalmente; se riceveremo più schedine dallo stesso concorrente verrà presa in considerazione l’ultima ricevuta.

Il termine per compilare la schedina sarà fissato alle ore 14 del sabato.

È obbligatorio compilare i campi “Nome” e “Cognome”. Se non si desidera comparire nelle classifiche con il proprio nome, è sufficiente scrivere nel campo “Alias” il nome con il quale si vuole risultare.

La classifica di giornata verrà stilata sommando i punti conseguiti nel pronostico delle sedici partite.

Ad ogni singola giornata verranno attribuiti 10 punti al primo classificato, 6 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto, 1 al sesto. In caso di parità tra più giocatori, i punti verranno suddivisi.

La classifica generale verrà redatta sommando i punti conseguiti nel pronostico e i punti conseguiti per il piazzamento. Sarà cumulativa e verranno conteggiati i 27 migliori risultati ottenuti (relativi ai punti conseguiti nel pronostico). Pertanto, se un concorrente parteciperà a tutte e 33 le giornate, gli verranno scartati i peggiori 6 risultati.

La Schedina numero 1

Nome:

Cognome:

Alias:

Finale – Pietra Ligure

Cairese – Varazze Don Bosco

Campomorone Sant’Olcese – Genova Calcio

Athletic Club Albaro – Angelo Baiardo

Soccer Borghetto – Bragno

Veloce – Ceriale

Celle Ligure – Arenzano

Praese – Legino

Vallescrivia – Marassi

Atletico Argentina – Area Calcio Andora

Pontelungo – Borghetto

Vadese – San Filippo Neri

Letimbro – Speranza

Quiliano&Valleggia – Mallare

Aurora Calcio – Altarese

Millesimo – Olimpia Carcarese

Invia la schedina compilata a sport@ivg.it oppure via WhatsApp al 3939819619

Entro le ore 14,00 di sabato 12 settembre.