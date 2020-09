Paolo Truffa è il nuovo team manager della Colombo

Si è presentato al raduno della Consorzio Global Colombo Genova di West Beach a Multedo, Paolo Truffa, nuovo team manager della società bianconera. Colombo ha già avuto esperienza con la Pallavolo Genova e con il progetto Libertas-Serteco femminile.

“Ringrazio la società per la fiducia e la stima – commenta Paolo Truffa – Sono contento di far parte di un progetto valido e serio che ha negli anni ha raggiunto risultati prestigiosi. Mi metto a disposizione sperando di portare un valore aggiunto”. A lui il non semplice compito ora di lavorare per implementare i risultati dei bianconeri