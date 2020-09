Otto piante fiorite di marijuana in giardino: arrestata coppia di coltivatori incensurati

Rapallo. Avevano in giardino 8 piante di marijuana fiorite e in casa 25 grammi di foglie e fiori essiccati e 26 semi della stessa sostanza. Inoltre avevano 26 grammi circa di “hashish” suddivisa in 5 dosi; strumentazione varia per il taglio e il confezionamento: due telefoni cellulari e la somma di 1.150 euro.

E’ questo l’esito di una perquisizione dei carabinieri in un’abitazione di Rapallo che ha portato all’arresto di una coppia di insospettabili, lui 55enne di Rapallo, lei 33enne di origine brasiliana, entrambi incensurati.

I due, dopo le formalità di rito, sono stati portati rispettivamente nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.