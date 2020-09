Ospedale Erzelli, Pastorino: “Toti folgorato sulla via di Damasco? Solo una boutade elettorale”

Genova. “Nella testa di Toti la confusione regna sovrana. Il presidente, con un semplicismo imbarazzante, dice improvvisamente che potrebbe ripensare l’ospedale degli Erzelli a gestione pubblica. Bene, verrebbe da dire. Peccato però che negli ultimi 5 anni abbia sempre appoggiato progetti di tutt’altro tipo, che infatti hanno ingolosito i privati. Quella di Toti è soltanto una boutade elettorale, che non è sorretta da alcuna progettualità. Oppure è stato folgorato sulla via di Damasco? Ce lo spieghi”.

Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, candidato capolista nel collegio di Genova e attuale vicepresidente della commissione regionale sanità, dopo le dichiarazioni del governatore ligure in diretta ieri su Genova24.

“La stessa frase ‘a integrazione dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena’, però, ci induce a pensare che davvero non sappia di cosa stia parlando. È bene ricordarlo: Linea Condivisa ha sempre ritenuto possibile e strategico investire sull’ospedale di Sampierdarena. Quando invece l’assessore Viale ne aveva previsto un declassamento – evidenzia Pastorino -. Insomma: invece di fare sparate propagandistiche, Toti si metta d’accordo con il suo assessore, che soffre come una spina nel fianco. Perché sa benissimo che la sanità è dove si concentra la débâcle del centrodestra al governo”.

Pastorino invita Toti alla discussione sui temi concreti. “Caro presidente, non sarebbe meglio confrontarsi pubblicamente su che tipo di sanità vogliamo? Come intercettare le persone più fragili mediante una struttura sociosanitaria adeguata, territoriale e di prossimità? Come possiamo superare le piastre ambulatoriali, che lei spaccia per case della salute, per garantire una presa in carico complessiva del paziente? –chiede Pastorino -. Passare dagli slogan ai fatti. Toti non vuole confrontarsi con il candidato Sansa: problema suo, ma almeno ci farebbe piacere se si confrontasse con chi negli ultimi 5 anni ha sempre sostenuto la sanità pubblica, inclusiva e universale. Magari potremmo chiarirgli qualche dettaglio, considerata questa sua improvvisa conversione”.