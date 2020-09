Orienteering, Genova ha incoronato i nuovi campioni italiani di Trail-O

Genova. Weekend di campionati italiani di Trail-O quello appena trascorso, la specialità dell’orienteering aperta anche alla partecipazione di atleti diversamente abili.

Sabato 5 settembre, nella cornice dei Parchi di Nervi, ha vinto a sorpresa il giovanissimo Sebastiano Lambertini (Polisportiva Giovanni Masi), diventando il nuovo campione italiano di Temp-O, davanti ad un altro outsider che fa parte della linea verde.

È infatti Ilian Angeli (Gs Orienteering Folgore), a soli 7″, a conquistare l’argento tricolore. Il bronzo è andato a Michele Cera (Asd Erebus Orientamento Vicenza).

Un doveroso ringraziamento va alla società Ardita Juventus che ha gentilmente messo a disposizione i locali per il ritrovo degli atleti.

Domenica 6 settembre ai Piani di Praglia sono stati Michele Cera (Asd Erebus Orientamento Vicenza) nella categoria Open Assoluta (mista paralimpici e non) e Nicola Galvan (Asd Asiago Sette Comuni Sok) in quella paralimpici i vincitori del titolo italiano Pre-O.

La prova ha visto al via una quarantina di atleti. Cera ha avuto la meglio sulla coppia della Polisportiva Giovanni Masi Bologna, Alessio Tenani e Nicolò Buganè, giunti secondi a pari merito. Galvan ha preceduto Piergiorgio Zancanaro e Fabio Bortolami del Padova Orienteering Asd.

All’evento, organizzato dalla Asd Arco di Carta, sono intervenuti il presidente Fiso, Sergio Anesi, il presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo, ed un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpici Liguria.

Domenica è stata organizzata dall’A.A. Orienteering Genova anche una prova di contorno di corsa orientamento vinta dal pluricampione italiano Alessio Tenani, davanti a Marco Di Stefano della Polisportiva Besanese con un ottimo terzo posto a pochi secondi di Enrico Gottardo dell’A.A. Orienteering Genova.

Due bellissime giornate di sport per tutti e di divertimento che hanno visto i campioni del Trail-O competere in due splendidi campi di gara: Parchi di Nervi e Piani di Praglia con grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno ricevuto i complimenti del presidente federale per l’ottima organizzazione.

Nella foto sopra: il presidente Fiso Sergio Anesi con i premiati dei campionati italiani PreO ai Piani di Praglia

Il giovanissimo Sebastiano Lambertini, campione italiano TempO