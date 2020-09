Offre crack a poliziotti in borghese: arrestato 20enne

Genova. Ha offerto droga ai clienti “sbagliati”, vale a dire a poliziotti in borghese in servizio antidroga. E’ successo ieri mattina in via Gramsci.

Protagonista un ragazzo senegalese di 20 anni. I due agenti della squadra mobile erano fermi in auto quando il giovane li ha avvicinati e ha provato a vendere due dosi di crack ed eroina. I due hanno mostrato il tesserino e lo hanno arrestato.

Nei giorni scorsi, invece, sempre gli investigatori della mobile hanno arrestato un altro pusher, un albanese di 32 anni, trovato con un circa 70 grammi di cocaina e circa 50 di hashish che aveva nascosto in un appartamento del centro storico.