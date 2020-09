Nicolò Cai in Serie B con la Colombo sulle orme del padre Piero

Genova. È stato confermato nella rosa della Colombo Volley Genova che militerà in Serie B maschile anche Nicolò Cai, classe 2003, centrale/schiacciatore, 194 centimetri di altezza, cresciuto nel vivaio bianconero.

Nicolò segue le orme di suo padre Piero, protagonista agli albori del progetto Igo Pallavolo Genova. “Sono ormai sei anni che gioco nella Colombo e vedere crescere questa società fino al traguardo della Serie B è una cosa che mi entusiasma e farne parte anche quest’anno mi riempie di orgoglio – commenta Nicolò Cai -. Sappiamo bene che sarà un anno impegnativo ma credo molto nella squadra e nelle scelte del nostro allenatore e sono sicuro che il lavoro che ci aspetterà nella preparazione e in palestra ci farà trovare ben preparati per affrontare questo campionato ambizioso”.

Nicolò, maglia numero 40, ha percorso le tappe salienti del progetto Colombo, dallo scudetto Under 14 a Rossano Calabro, passando per il podio Under 16 ad Alba Adriatica, sino al secondo posto in Serie C lo scorso anno.

“È un atleta universale e duttile – afferma Luca Leoni -. Stiamo definendo il suo ruolo perché Nicolò è cresciuto molto negli ultimi tempi, ha buone doti e come molti dei suoi compagni ha ancora grandi margini. Sarà un elemento prezioso per il gruppo”.