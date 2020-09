Movida senza mascherina, 10 persone multate : il report della locale

Genova. La pattuglia anti degrado del reparto Sicurezza Urbana, ieri, di turno nella zona B del centro storico, quella della Maddalena, ha multato 10 persone per il mancato uso delle mascherine.

Sono invece 4 le persone a cui è stata fatta la sanzione penale per ubriachezza manifesta, una persona è stata sanzionata perché girava per il centro storico con una bottiglia di alcolico di vetro. Quattro gli ordini di allontanamento dal centro storico.

Nella zona, il nucleo Commercio dello stesso reparto, sempre nella zona della Maddalena, ha controllato 48 attività commerciali e 6 attività di ristorazione e ha identificato 61 persone. Due i verbali per lordura suolo.

Un cittadino della Guinea è stato denunciato a piede libero per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale al momento del controllo degli agenti in piazza Banchi. È stato anche denunciato per inosservanza alle norme sull’immigrazione