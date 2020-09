Moconesi, anziano si cappotta con l’auto: estratto dalle lamiere e ricoverato

Genova. Ha perso il controllo della macchina andando a impattare a bordo strada, provocando il cappottamento dell’auto, rimanendovi incastrato e sanguinante. Questo l’incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno nei pressi di Moconesi, nell’entroterra tigullino.

Vittima dell’incidente un anziano del luogo, di oltre 70 anni, che stava rientrando con la sua vettura a casa. Immediato l’intervento dei soccorsi: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo ferito dalle lamiere dell’auto.

Una volta fuori dai rottami, l’uomo è stato prima medicato sul posto, e poi ricoverato in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Non sarebbe in pericolo di vita.