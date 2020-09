Minorenne fa un volo di sei metri dalla terrazza di un bar: indaga la polizia

Genova. Un ragazzo savonese di 17 anni è precipitato l’altra sera dalla terrazza di un bar in Darsena a Genova.

Il ragazzo ha fatto un volo di 6 metri, battendo la testa, ma miracolosamente le sue condizioni non sono gravi. E’ stato ricoverato all’ospedale Galliera in codice rosso: la prognosi è di 18 giorni per trauma cranico.

Sul posto oltre i soccorsi sono arrivati i poliziotti delle volanti. Il ragazzo si trovava nel locale con alcuni amici che hanno dato l’allarme insieme ai titolari del bar.

Indagini della polizia per capire se all’interno del locale gli sia stato servito alcol nonostante fosse già palesemente ubriaco.