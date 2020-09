Ministri divisi tra Sansa e Massardo ma Conte assicura: “Le regionali non incidono sul governo”

Cernobbio. “Ritengo che le regionali non avranno incidenza sul governo”. Lo sostiene Giuseppe Conte dal forum Ambrosetti a Cernobbio mentre in Liguria vanno in scena le divisioni interne all’esecutivo a due settimane esatte dal voto che sancirà la riconferma di Giovanni Toti o la vittoria di un suo avversario.

Ieri è stato il turno di Teresa Bellanova, ministra dell’agricoltura, che ha fatto tappa a Pra’ per un’iniziativa a favore del basilico genovese. Il suo partito, Italia Viva, sostiene la candidatura di Aristide Massardo. “Se Toti viene rieletto è perché c’è un’altra coalizione che si è impegnata a dividere anziché a ricercare una soluzione unitaria”, ha commentato lei. Oggi a Genova è atteso invece Giuseppe Provenzano, ministro del sud ed esponente Pd, che alle 16.30 sarà a Multedo insieme a Ferruccio Sansa. Due membri dello stesso governo ma due scelte differrenti.

Del resto è stato lo stesso Conte a sottolineare come ci sia “un centrodestra unito e una maggioranza che va in ordine sparso“. Poi l’endorsement per un Mattarella-bis: “Vedrei benissimo una sua rielezione”. E sul futuro dell’Italia: “La vera sfida che ci attende è quella di affrontare i nodi strutturali che hanno impedito al Paese di crescere. Non chiediamo soldi europei per abbassare le tasse ma per un progetto coerente che rimanga alle generazioni future”.

Sul fronte del centrodestra domani saranno in Liguria il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti e il senatore Gianmarco Centinaio. Oltre alle diverse tappe nel Tigullio, Giorgetti alle 12 sarà a Genova per incontrare i militanti al gazebo allestito in via XX Settembre.